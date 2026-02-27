До Харкова долетів дрон на оптоволокні: чому це небезпечно і як захиститися

Російський дрон / © Associated Press

Російські окупаційні війська почали застосовувати FPV-дрони на оптоволокні для ударів по Харкову. Один із таких безпілотників 25 лютого залетів у Київський район міста, переслідуючи автомобіль, а згодом упав у районі селища Лісне. Головна небезпека цих дронів полягає в їхній неуразливості до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить традиційні методи захисту міст неефективними.

Про особливості нової загрози та методи протидії розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан для «24 Каналу».

Чому стандартний захист не працює

За словами експерта, використання тонкого оптоволоконного кабелю замість радіосигналу дозволяє безпілотнику долати відстань до 20 кілометрів, залишаючись повністю ігнорованим для РЕБ. Оскільки дрон не отримує команди через ефір, перешкоди на радіочастотах не можуть перервати його зв’язок із оператором або збити з курсу.

Роман Світан наголошує, що єдиним надійним способом убезпечити Харків від подібних атак є відсунення лінії фронту.

«Проблему можна розв’язати одним методом — посунути лінію фронту подалі від Харкова, мінімум на 30 кілометрів. Потрібно проводити військові операції в сторону населеного пункту Липці», — заявив полковник запасу ЗСУ.

Крім територіального відсунення ворога, експерт виділяє ще два напрямки протидії:

Щільна ППО - створення системи прифронтової протиповітряної оборони, здатної перехоплювати малорозмірні цілі на підльоті до міста.

Фізичне знищення - використання стрілецької зброї та кулеметів для збиття дронів, оскільки це залишається одним із небагатьох дієвих способів боротьби з технікою, що не залежить від радіосигналу.

Також Роман Світан зазначив, що в окремих випадках для маскування об’єктів від оператора дрона можуть використовуватися димові шашки, проте цей метод є лише допоміжним.

Застосування РФ FPV-дронів — останні новини

Нагадаємо, російський FPV-дрон на оптоволокні зафіксували на північній околиці Харкова, що приблизно за 23,4 км від державного кордону з РФ. FPV-дрони на оптоволокні не використовують радіоканал для управління, тому їх неможливо виявити класичними засобами радіоелектронної розвідки (РЕР). Саме це ускладнює протидію.

Окрім цього, ворожий FPV-дрон знищив мікроавтобус, по якому він вдарив у Запорізькому районі.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на автомобіль керівництва Борівської селищної військової адміністрації, що у Харківській області. Ворог застосував FPV-дрон, який влучив біля легкового автомобіля, поціливши у заднє колесо.