До кінця 2023 року Росія може створити нові штурмові ескадрилії - Залужний

Попри перевагу противника в авіації, він не може перетворити її на повне панування в повітрі.

За різними оцінками, на кінець 2023 року Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрилії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав про це у колонці The Economist.

"Але, незважаючи на значну кількісну та якісну перевагу противника в авіації та протиповітряній обороні, він не може перетворити її на повне панування в повітрі завдяки успішній роботі наших елементів безпосереднього прикриття протиповітряної оборони військ, які невпинно збільшують чисельність озброєння повітряного нападу противника", - наголосив головнокомандувач.

Це, своєю чергою, призводить до того, що російські пілоти не відчуває себе спокійно в небі України.

"Їхня авіація намагається не заходити в зону ураження нашої протиповітряної оборони і використовує авіаційні засоби переважно з великих дистанцій, що значно знижує їх ефективність. Натомість на передову виходять безпілотні авіаційні комплекси противника, які взяли на себе значну кількість завдань в частині повітряної розвідки та нанесення ударів з повітря", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, у ційже статті Залужний заявив про потребу в посиленні мобілізації в Україні.

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