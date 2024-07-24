До кінця 2024 року Росія збільшить армію на фронті до сотні тисяч осіб: Сирський вразив кількістю

Російська армія має перевагу проти української і в озброєнні, і у кількості особового складу. Станом на зараз ЗС РФ складають 520 000 осіб, а до кінця 2024 буде майже 700 000.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

"У них всього більше: танків, БМП, солдатів. Їхні початкові 100 000 сил вторгнення зросли до 520 000, до кінця 2024 року зростуть до 690 000 чоловік", - сказав він, неоприлюднивши цифри по Україні.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - додав Сирський.

За його словами, від 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі - від 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери - від 4500 до 8900.

"Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", - наголосив Сирський.

Нагадаємо, у цьому інтерв'ю Олександр Сирський прокоментував мобілізацію в Україні.

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