До кінця 2024 року Росія збільшить армію на фронті до сотні тисяч осіб: Сирський вразив кількістю

Цифри української армії Сирський не оприлюднив.
Російська армія має перевагу проти української і в озброєнні, і у кількості особового складу. Станом на зараз ЗС РФ складають 520 000 осіб, а до кінця 2024 буде майже 700 000.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.
"У них всього більше: танків, БМП, солдатів. Їхні початкові 100 000 сил вторгнення зросли до 520 000, до кінця 2024 року зростуть до 690 000 чоловік", - сказав він, неоприлюднивши цифри по Україні.
"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - додав Сирський.
За його словами, від 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі - від 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери - від 4500 до 8900.
"Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, у цьому інтерв'ю Олександр Сирський прокоментував мобілізацію в Україні.
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