До кінця літа українські військові відтиснуть російських окупантів - американський генерал

До кінця літа українські військові відтиснуть російських окупантів до позицій, які вони займали до 24 лютого.

Про це повідомив американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач сухопутним командуванням союзників і армією США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, для перемоги потрібно вирішити логістичні проблеми.

"Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, в той час як можливості українців навпаки. І коли буде правильне положення, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого", - наголосив Бен Ходжес.

Він також додав, що у російських окупантів все ще багато артилерії та ракет. Перелом у війні почнеться, коли військові злочинці РФ не зможуть чинити тиск на українські війська.

Нагадаємо, що Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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