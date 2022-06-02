"До кінця літа ЗСУ перейдуть до контрнаступу на Донбасі" – Бен Годжес

Ситуація з логістикою в Україні покращується з кожним днем, у той час як в Росії повільно погіршується.

Саме тому кульмінацію бойових дій на Донбасі ми побачимо в серпні.

Про це ТСН.ua, коментуючи підсумки 100 днів повномасштабної війни Росії проти України, сказав генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

"Чи зможуть росіяни підтримувати бої після серпня? Я не бачу, як. У них проблеми з підтриманням (логістикою – ред.), живою силою, транспортом та технікою. Я просто не знаю, яка у них ситуація з артилерією та реактивними боєприпасами. Ми знаємо, що у них закінчується високоточна зброя. Але я не впевнений щодо звичайної артилерії та ракет", - зазначив Бен Годжес.

Американський генерал каже, що битва на Донбасі триватиме місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні, до кінця літа.

"Я залишаюся оптимістом, тому що війна - це випробування волі. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні покращується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає ні союзників, ні друзів", - підсумував він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що на початку наступальних дій на окремих ділянках росіянам вдалося створити перевагу 1 до 20 в техніці та 1 до 10 в особовому складі, але нині такого співвідношення немає. Окупанти, з його слів, починають втрачати сили для кожного нового наступу.

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