До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля - начальник розвідки Буданов

До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля - начальник розвідки Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії на території України знизяться до мінімуму вже до кінця року.

За його словами, переломний момент у війні проти Російської Федерації може настати вже від початку серпня.

Про це Буданов сказав у інтерв'ю британському мовнику "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - заявив начальник розвідки.

При цьому Буданов переконаний, що росіяни не матимуть жодного успіху у війні проти України.

"Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше представник української розвідки заявив, шо президент країни-агресорки Володимир Путін розуміє, що війна в Україні перетворюється у війну на виснаження, а Росії це нібито грає на руку.

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