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До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля - начальник розвідки Буданов

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До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля - начальник розвідки Буданов

Скриншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бойові дії на території України знизяться до мінімуму вже до кінця року.

За його словами, переломний момент у війні проти Російської Федерації може настати вже від початку серпня. 

Про це Буданов сказав у інтерв'ю британському мовнику "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - заявив начальник розвідки.

При цьому Буданов переконаний, що росіяни не матимуть жодного успіху у війні проти України.

"Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше представник української розвідки заявив, шо президент країни-агресорки Володимир Путін розуміє, що війна в Україні перетворюється у війну на виснаження, а Росії це нібито грає на руку.

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