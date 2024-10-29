До кінця року Україна може бути змушена вийти з Курської області: експерт

В Курській області російські війська активно намагаються послабити оборону України.

Про це повідомив у етері "Радіо Свобода" військовий експерт Іван Ступак.

"Моє внутрішнє очікування, що можливо до кінця цього року нас змусять вийти з Курської області. Але, можливо, це буде супроводжуватися нашими втратами. Ми й так несемо серйозні втрати наших людей, техніки, амуніції, боєприпасів, плюс час. Час на планування всіма цими операціями", – сказав він.

Він зазначив, що ключовою загрозою є можливе просування окупантів на територію України. Він вказав, що велика небезпека походить з Курської області: по-перше, чи зупиняться росіяни на цій лінії, якщо їх вдасться витіснити; по-друге, наскільки сильно вони намагатимуться прорватися в бік міста Суми.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на Курщині, а росіяни тиснуть на Донбасі. Проте війська РФ просунулися у Донецькій області в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

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