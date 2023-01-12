"До кінця війни залишилися лічені місяці": політтехнолог назвав РФ верблюдом, якому бракує соломинки

Шейтельман переконаний, що в росіян уже немає держави, "це набір випадкових людей".

До кінця війни Росії проти України залишилися лічені місяці, адже в росіян вже немає "політичного запасу".

Таку думку висловив ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

Шейтельман зауважив, що є поганим прогнозистом. Його завдання як політтехнолога – пропонувати рішення, а не робити прогнози. Проте у травні 2022 року експерта попросили спрогнозувати терміни завершення війни.

"Там увосьме мене запитали, коли закінчиться війна. Увосьме. А війна тривала два місяці лише. Ну, початок травня. І коли увосьме запитали, я не витримав і кажу: "Ви знаєте, ще дев'ять місяців залишилося". Ось я так відчув, що дев'ять місяців. Море обурення. Просто всі коментатори: "Як? Що ви кажете? Що, нам ще дев'ять місяців? Так неможливо", – пригадав політтехнолог.

Проте на сьогодні він налаштований оптимістичніше у прогнозах щодо завершення війни.

"Зараз я, навпаки, оптиміст: я вважаю, що все-таки залишилися місяці, лічені місяці. Тому що я не бачу політичного запасу в росіян. Економічно – начхати. Вони будуть менше їсти – і все гаразд. На війну вони скерують ще сотні тисяч або мільйони. Теж немає проблем. Зрозуміло, що це буде заслуга ЗСУ в будь-якому разі. І те, що ми здобудемо якусь чергову перемогу, – це надломить (Росію – ред.). От щось має надломити", – вважає Шейтельман.

Він також висловив переконання, що в росіян вже немає держави.

"Російська Федерація сьогодні реально вже верблюд, якому бракує соломинки. Це дуже слабка річ. У них немає держави. Подивіться уважно: у них немає сьогодні держави. Вона в них була сяка-така, а зараз її немає. Це набір випадкових людей", – додав політтехнолог.

Коли закінчиться війна

Війна в Україні завершиться 2023 року її перемогою – в цьому переконаний очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Буданов також анонсував, що навесні ЗСУ планують "серйозний" контрнаступ по всій Україні – від Криму до Донбасу. Найспекотніші бойові дії на фронті очікуються в березні.

Водночас Росія готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів, попередила 11 січня британська розвідка. Очевидно, йдеться саме про той наступ, про який у грудні 2022 року попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомляв, що окупанти пнаступатимуть або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

Зауважимо, що секретар РНБО Олексій Данілов попередив 12 січня – наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.