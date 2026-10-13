Чорне море / © armyinform.com.ua

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Навіть якщо Росія втратить усі ракетоносії Чорноморського флоту, серйозною загрозою для України залишатиметься російська авіація.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телемарафоні.

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«Фактично все, що пов’язано з повітряною компонентою. Вони й зараз з цим пов’язані», — сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що протягом цього року українські військові неодноразово атакували й російські морські дрони. Усі ці засоби ураження було знищено. Однак це не означає, що противник не спробує знову використовувати їх у майбутньому.

За словами речника ВМС, зараз Росія спрямовує більше коштів на розвиток повітряного компонента, для якого вже отримала готові рішення завдяки передаванню технологій з Ірану. Це дає змогу росіянам розвивати відповідний напрям на основі наявних напрацювань, тоді як Україні доводиться створювати власні рішення фактично з нуля.

Як часто РФ застосовує ракетоносії в Чорному морі

Плетенчук зауважив, що наразі немає підстав говорити про суттєві зміни у використанні російського флоту.

«Ворог не утримує у морі ракетоносіїв… У цьому місяці вони одне застосування все ж таки здійснили вже, тобто це — середній показник…», — сказав він.

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За словами військового, протягом останніх шести місяців росіяни зазвичай завдають ударів із морських платформ до трьох разів на місяць. Водночас на бойовому чергуванні в морі не спостерігаються ані надводні кораблі Чорноморського флоту РФ, ані російські субмарини.

Скільки ракетоносіїв втратила Росія

Плетенчука також попросили прокоментувати дані британської розвідки про те, що після вересневих атак ЗСУ Чорноморський флот РФ тимчасово втратив 40% ракетоносіїв.

Речник пояснив, що оцінка залежить від того, як саме рахувати кораблі. Частина російських суден опинилася за межами акваторії Чорного моря.

«Деякі одиниці залишилися поза межею акваторії. Це дві „Варшав’янки“, це „Адмірал Григорович“ — це щонайменше. Два носії вони завели та вивели — це проєкт „Каракурт“, останні два з чотирьох…» — розповів Плетенчук.

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Він додав, що один із цих кораблів опинився на Балтиці, де також зазнав пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

«Така у нього доля, від якої не втечеш навіть на Балтику», — наголосив представник ВМС України.

За словами Плетенчука, нині в Новоросійську перебувають дві суттєво пошкоджені субмарини, зокрема підводний човен «Ростов-на-Дону». Фактично у строю залишаються щонайменше дві субмарини типу «Варшав’янка» та п’ять надводних кораблів, які ще не затонули.

Чому ремонт російських кораблів може затягнутися на десятиліття

Коментуючи терміни відновлення пошкоджених кораблів, Плетенчук зазначив, що в Росії ремонт може тривати надзвичайно довго — навіть десятиліттями.

Як приклад він навів крейсер «Адмірал Нахімов» проєкту 1144.2М «Орлан», оснащений ядерною енергетичною установкою. Цей корабель перебуває на тривалому ремонті та глибокій модернізації.

Речник ВМС підкреслив, що ремонт кораблів безпосередньо в Чорному морі наразі неможливий, оскільки для проведення таких робіт судно необхідно заводити в док. У такому разі бойова одиниця стає нерухомою та вразливою ціллю для українських військових.

Саме через побоювання нових ударів росіяни постійно переміщують кораблі між пунктами базування в Чорному морі. Це стосується і суден, які вже зазнали пошкоджень.

«До кінця війни — без варіантів», — наголосив Плетенчук.

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