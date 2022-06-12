До Києва доставили тіла 220 захисників Маріуполя: розпочинають процедуру впізнання

У Маіруполі все ще залишаються близько 200 тіл загиблих українських захисників за повернення яких тривають переговори.

У Києві розпочинається процедура впізнання тіл захисників Маріуполя, яких доставили в результаті двох обмінів з Росією.

Про це повідомив колишній командир полку "Азов" Максим Жорін у Telegram.

Між українською та російською сторонами відбулися два обміни тілами: перший за формулою "160 на 160", другий – "50 на 50".

"Дуже важливо сказати, що майже стільки ж тіл треба повернути. Майже стільки ж тіл перебуває в Маріуполі, і зараз тривають процеси, перемовини щодо подальшого обміну й поверненню їх додому. Абсолютно всі тіла ми маємо повернути і будемо над цим працювати", - зазначив він.

Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – "азовці". Також є тіла бійців з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Зрозуміти це можна завдяки одягу й шевронам, але більшість тіл неможливо розпізнати візуально.

За його словами, для ідентифікації тіл знадобляться експертизи – на це може піти кілька місяців, припускає він.

Нагадаємо, у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових, серед них – захисники "Азовсталі".

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