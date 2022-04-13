"Разом до перемоги": до Києва на зустріч із Зеленським їдуть президенти Польщі та країн Балтії (фото)

"Разом до перемоги": до Києва на зустріч із Зеленським їдуть президенти Польщі та країн Балтії (фото)

Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть, щоб підтримати захисників України та свого українського колегу.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва. На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.

Про повідомили у канцелярії польського президента.

"Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент – президент Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседою вирушили до Києва. На шляху до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа у Twitter додав, що його країна продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет і свободу. Свій пост від закінчив українською мовою, відомим патріотичним висловом: "Разом до перемоги!".

"Їдемо до Києва з сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет і свободу", - написав він.

Ґітанас Наусєда

Нагадаємо, у Латвії відкрили виставку "Війна ближче, ніж ти думаєш", яку організувала мешканка Маріуполя.

А ще раніше латвійський гурт заспівав українською задля відновлення миру.

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