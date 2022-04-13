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"Разом до перемоги": до Києва на зустріч із Зеленським їдуть президенти Польщі та країн Балтії (фото)

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"Разом до перемоги": до Києва на зустріч із Зеленським їдуть президенти Польщі та країн Балтії (фото)

twitter/Анджей Дуда

Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть, щоб підтримати захисників України та свого українського колегу.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва. На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.

Про повідомили у канцелярії польського президента.

"Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент – президент Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседою вирушили до Києва. На шляху до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа у Twitter додав, що його країна продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет і свободу. Свій пост від закінчив українською мовою, відомим патріотичним висловом: "Разом до перемоги!".

"Їдемо до Києва з сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет і свободу", - написав він.

© Ґітанас Наусєда
Ґітанас Наусєда

Нагадаємо, у Латвії відкрили виставку "Війна ближче, ніж ти думаєш", яку організувала мешканка Маріуполя.

А ще раніше латвійський гурт заспівав українською задля відновлення миру.

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