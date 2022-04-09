До Києва непередбачувано прибув прем'єр Британії Джонсон: подробиці візиту (фото)

Британський прем'єр провів розмову з українським президентом.

У суботу, 9 квітня, до Києва непередбачувано прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Візит британського політика не анонсувався.

Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що Джонсон приїхав до Києва, швидше за все, зі східної Польщі трасою від кордону, яка проходить через західне місто Львів. На околицях Києва Джонсон побачив підірвані російські танки на узбіччі дороги, а також іронічні привітальні таблички, намальовані українцями, на яких написано: "Росія йди на хуй".

Surprise pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Український президент назвав Бориса Джонсона – одним із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідером щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Більше деталей щодо програми візиту немає.

Варто зазначити, востаннє Джонсон приїжджав до Києва перед російським вторгненням - 1 лютого. Тоді він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці у Києві.

Зауважимо, що з офіційними візитами напередодні до Києва приїжджали одразу кілька політиків Європи. Серед яких була і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

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