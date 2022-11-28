До Києва одночасно приїхала рекордна кількість міністрів закордонних справ: хто завітав (фото)

У Києві перебувають міністри закордонних справ семи країн.

У понеділок, 28 листопада, до Києва із робочим візитом завітали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Про візит повідомив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter.

За словами очільника МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс, це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну від початку повномасштабної війни.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції сьогодні в Києві на знак повної солідарності з Україною. Попри бомбардування та варварську жорстокість Росії Україна переможе!", - написав Рейнсалу.

Нагадаємо, 26 листопада до Києва приїздив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він, зокрема, вшанував пам'ять жертв Голодомору.

На початку листопада Україну втретє відвідав американський актор і кінорежисер Шон Пенн. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який вручив акторові орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

А у вересні відомий американський бізнесмен, мільярдер та філантроп Говард Грем Баффет відвідав Рівненську область. Там він зустрівся з місцевими фермерами та попрацював комбайнером.

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