До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Фінляндії: фото

До Києва у вівторок, 24 січня, з неоголошеним візитом приїхав президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Саулі Нііністьо у Twitter.

Президенти обговорили війну Росії проти України. Лідер Фінляндії пообіцяв і надалі підтримувати нашу державу.

"Сьогодні я зустрівся з президентом України Зеленським у Києві. Ми обговорили поточну ситуацію російсько-агресорської війни та підтримку, якої потребує Україна. Фінляндія продовжує підтримувати Україну", - написав Саулі Нііністьо.

Tapasin tänään Ukrainan presidentti Zelenskyin Kiovassa. Keskustelimme Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta ja Ukrainan tarvitsemasta tuesta.



Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana. pic.twitter.com/GVU0qiY5Ze — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

Як Фінляндія підтримує Україну

Фінляндія від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України підтримує нашу державу. Ця країна надає нам фінансову та військову допомогу.

Днями Міністерство оборони Фінляндії заявило про надання Україні 12 партії військової допомоги вартістю понад 400 мільйонів євро.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна також може відправити Україні танки Leopard. Проте є одна умова - має бути відповідна ініціатива на рівні Європи. У своєму новорічному зверненні Нійністе порівняв очільника Кремля Володимира Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Також у Фінляндії під час святкової ходи спалили російський триколор, що викликало істерику в Кремлі.

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