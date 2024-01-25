До Коаліції дронів приєдналися ще дві важливі країни: стали відомі подробиці

До нещодавно створеної Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія.

Про це стало відомо під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Так, про приєднання до Коаліції дронів повідомив Міністр оборони Швеції Поль Джонсон. Крім того, такий самий намір висунула і Велика Британія, яка прагне стати співлідером з Латвією.

“Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю”, – наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки — це дев’ята держава, з якою ведуть такі переговори.

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