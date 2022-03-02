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До Конотопа приїхали російські окупанти "домовлятися" про здавання міста: погрожують артилерією

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До Конотопа приїхали російські окупанти "домовлятися" про здавання міста: погрожують артилерією

Associated Press

Місто формує офіційну позицію.

До Конотопа Сумської області російські окупанти приїжджали "домовлятися" з місцевою владою.

По це з посиланням на мера Конотопа повідомив голова голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, військові РФ приїхали до міського голови Артема Семеніхіна. Окупанти сказали, щоб він віддав місто під їхній контроль. Погрожували тим, що на місто наведена артилерія.

"Були послані, куди треба. Формуємо офіційну позицію відповіді по м.Конотоп", - наголосив Живицький.

Тим часом ворожу техніку під міськрадою оточили містяни з вигуками "Ганьба!".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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