До Конотопа приїхали російські окупанти "домовлятися" про здавання міста: погрожують артилерією

До Конотопа приїхали російські окупанти "домовлятися" про здавання міста: погрожують артилерією

Місто формує офіційну позицію.

До Конотопа Сумської області російські окупанти приїжджали "домовлятися" з місцевою владою.

По це з посиланням на мера Конотопа повідомив голова голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, військові РФ приїхали до міського голови Артема Семеніхіна. Окупанти сказали, щоб він віддав місто під їхній контроль. Погрожували тим, що на місто наведена артилерія.

"Були послані, куди треба. Формуємо офіційну позицію відповіді по м.Конотоп", - наголосив Живицький.

Тим часом ворожу техніку під міськрадою оточили містяни з вигуками "Ганьба!".