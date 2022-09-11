До кордону 50 км: Залужний поділився успіхами ЗСУ на півночі Харківщини (фото контрнаступу)

Збройним Силам України, які за 11 днів вересня звільнили від окупантів вже понад 3000 кв км, до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

ЗСУ вже звільнили захоплені раніше росіянами села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які окупанти гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути українським захисникам контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Окремо Залужний подякував кожному бійцю ЗСУ і вшанував пам’ять загиблих Героїв.

"Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Нагадаємо, Зеленський 11 вересня повідомив, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині.

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