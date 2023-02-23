До північного кордону рухаються колони техніки РФ: військові звернулися до українців

Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Російські загарбники готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу. Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.

Про це інформує ОК "Північ".

Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Вони рухаються без знаків розпізнавання та із окупантами, яких вдягнули у піксель, схожий на форму Збройних Сил України. Мета окупантів – звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Також зазначається, що українські військові на відміну від військ РФ, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, на Харківщині посилилися ворожі ДРГ. Так, 22 лютого російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська. Українські сили змусили ворожу диверсійну групу відступити назад до Росії.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України.

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