До кордону з Росією 20 км: ЗСУ звільнили чергове село у Харківській області

Під контроль ЗСУ перейшло село Борщова у Харківському районі.
Збройні сили України 11 вересня звільнили від окупантів черговий населений пункт у Харківській області.
Зокрема, під контроль ЗСУ перейшло село Борщова у Харківському районі.
Про це повідомила Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова.
Військові опублікували відео з українським прапором на фоні будівлі у Борщовій.
Ззазначимо, що село Борщова розташоване за 20 км від кордону з РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пункт Козача Лопань Дергачівської громади та Гоптівку
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