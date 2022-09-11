До кордону з Росією 20 км: ЗСУ звільнили чергове село у Харківській області

Під контроль ЗСУ перейшло село Борщова у Харківському районі.

Збройні сили України 11 вересня звільнили від окупантів черговий населений пункт у Харківській області.

Зокрема, під контроль ЗСУ перейшло село Борщова у Харківському районі.

Про це повідомила Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова.

Військові опублікували відео з українським прапором на фоні будівлі у Борщовій.

Ззазначимо, що село Борщова розташоване за 20 км від кордону з РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пункт Козача Лопань Дергачівської громади та Гоптівку

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