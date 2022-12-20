До Кремінної українським військовим залишилося декілька кілометрів - Гайдай

За даними очільника Луганської ОВА, окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове - Кремінна.

До Кремінної військовим ЗСУ залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове - Кремінна.

”До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території. Нашим Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Впевнено тримаємо позиції. На окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають. Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями”, - очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами.

Окупанти "здаються" в полон, а потім обстрілюють ЗСУ - Сергій Гайдай

Читайте також: