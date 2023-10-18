До Криму масово завозять старі радянські САУ – в "АТЕШ" назвали причину (відео, фото)

Окупанти завозять до Євпаторії радянські самохідні артилерійські установки "Гвоздика".
У тимчасово окупованому Криму партизани фіксують перекидання росіянами радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Наш агент повідомляє, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті", - розповіли партизани.
В "АТЕШ" додали, що у зв'язку з серйозними втратами в рядах армії Росії, окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка зовсім не нова і не пристосована для нинішніх бойових дій.
"Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партизани з Євпаторії показали нікчемну оборону окупантів на узбережжі (фото).
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