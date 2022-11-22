До Криму втекли близько пів тисячі колаборантів із Запоріжжя та Херсонщини

За даними Центру національного спротиву, зрадників України розселили у двох пансіонатах Севастополя.

Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до тимчасово окупованого Криму.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру національного спротиву, поплічники загарбників розселені у двох пансіонатах Севастополя. Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності.

Ситуація у Запорізькій області

Окупанти звільнили з посади "мера" Енергодара колаборанта Олександра Волгу. ЗМІ повідомляють, що останній пост на сторінці гауляйтера був опублікований ще 18 листопада.

СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. Так, у тимчасово окупованих районах Запорізької області встановили особи ще 11 зрадників, які брали участь в організації незаконного референдуму.

Російські окупанти в селі Михайлівка на Запоріжжі ховають свою військову техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку.

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