"До кульмінації там ще далеко": експерт прогнозує сповільнення окупантів на Донбасі

Зокрема, саме завдяки цьому найближчим часом темпи наступу окупантів держави-терористки Росії на Донбасі будуть сповільнюватися. Крім того, передумовою для цього стануть проблеми з кадрами в росіян.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"До кульмінації там ще далеко. Вони мають створити умови для атаки на Слов'янськ, Краматорськ і лише після того пробувати брати інші території Донбасу до кінця. Я думаю, що вони зараз будуть намагатися продовжувати свої штурмові дії. HIMARS нищать склади з боєприпасами, з особовим складом будуть проблеми, бо їх відтягують на південь, то об'єктивно інтенсивність наступу буде падати. У всякому разі до того моменту, поки не відбудеться якесь вирішення питання з Херсоном", - прогнозує Самусь.

Експерт зауважує, що труднощі на півдні України стали для Росії раптовими, а Донецька область буде у них на порядку денному до тих пір, поки вони не зможуть окупувати регіон.

"В них (росіян - Ред.) є політичне завдання. Їм потрібно окупувати всю Донецьку і Луганську області. Без цього для Путіна взагалі не може бути навіть якихось проміжних результатів цієї операції, якщо Донецька та Луганська області не будуть захоплені. Навіть пропаганді буде дуже важко пояснити російському населенню, що ж це взагалі було: втратили Херсон, не змогли окупувати Донбас, тоді навіщо були всі ці величезні втрати?", - наголошує Самусь.

Як повідомлялося, за словами військового експерта Петра Черника, зараз фронт перебуває у точці рівноваги. Втім, вже за кілька тижнів вона мала б порушитися на користь України.

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