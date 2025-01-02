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До Курської області перекидають нових солдатів КНДР: деталі від ГУР

До Курської області перекидають нових солдатів КНДР: деталі від ГУР

Солдати КНДР. / Фото: Associated Press

Серед солдатів Північної Кореї є суттєві втрати.

До Курської області перекидають нових військових КНДР для посилення російських позицій. Адже північнокорейські солдати зазнають значних втрат.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, 31 грудня і 1 січня групи солдатів з північної Кореї переміщували на позиції у районах населених пунктів Уланок, Афанасіївка і Черкаська Конопелька Курської області.

Зазначається, підрозділи з КНДР продовжують зазнавати втрат в результаті бойових дій. Втім, російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальну кількість вбитих і поранених.

"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також зафіксувала випадки зловживання алкоголем серед північнокорейських солдатів у новорічну ніч. Зокрема й тих, які залучаються до бойових дій. 

Як повідомлялося, у Пентагоні зробили заяву про участь військових Північної Кореї у війні. Зокрема зазначається, що північнокорейські сили зазнають суттєвих втрат.

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