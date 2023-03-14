До лав тероборони вступили майже 100 тисяч добровольців після вторгнення РФ – Міноборони

Майже 100 тис. добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 14 березня.

Маляр нагадала, що перший загін українських добровольців вирушив на фронт ще з Майдану в березні 2014 року.

Також читайте Воїни ЗСУ під час штурму російських позицій врятували полоненого побратима: дивовижна історія

"Сьогодні ми маємо історію, коли добровольці вже другою хвилею відправлялися на фронт. Це лютий 2022 року. У перші тижні широкомасштабного вторгнення майже сто тисяч добровольців прийшли у Територіальну оборону, яка є складовою частиною Збройних сил України", – розповіла Маляр.

Вона зауважила, що в окопах на передовій – і доктори наук, і фермери, і професійні військові, і співаки, і люди творчих, інтелектуальних професій, айтівці. На думку заступниці міністра, це свідчить "про специфіку українського народу".

"Українці, які пішли до війська добровольцями, фактично стали професійними військовими. Вони протистоять потужному ворогу так, що ворог не може реалізувати свої задуми і цілі", – наголосила Маляр.

Зауважимо, що від 2017 року в Україні щороку 14 березня відзначається День українського добровольця, коли вшановують мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності держави.

Нагадаємо, напередодні очільник МВС Ігор Клименко розповів, що вже 28 тис. добровольців подали заявки до ​​"Гвардії наступу" і практично всі підрозділи вже сформовані.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.