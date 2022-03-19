До лікарні щодня звозять трупи солдат з ЛНР, а родичі загиблих вишикувались у черги біля райвиконкомів - Генштаб

До лікарні щодня звозять трупи солдат з ЛНР, а родичі загиблих вишикувались у черги біля райвиконкомів - Генштаб

Родичам загиблих солдат видають довідки по смерть.

Російська армія зазнає великих втрат у війні проти України. Щодня до обласної лікарні, що на Луганщині, звозять трупи 2-го армійського корпусу, назва-прикриття "Народна міліція ЛНР".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть", - йдеться у повідомленні.

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