До лікарні в Білорусі доставили російських окупантів з опроміненнями після Чорнобильської зони

До лікарні в Білорусі доставили російських окупантів з опроміненнями після Чорнобильської зони

При цьому опромінених видають за поранених.

До лікарні білоруського Гомеля доставили російських військових, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 1 квітня.

"У Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людинирозміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи в радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників ЧАЕС.

31 березня стало відомо, що окупанти залишили територію ЧАЕС та Славутича.

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