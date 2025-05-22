До літа перемовини не відбудуться: політолог про те, що буде з Україною

Літній наступ РФ / © ТСН

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Російський диктатор Путін збирається суттєво посилити свої позиції внаслідок літньої кампанії на фронті, тому саботує мирні переговори.

Таку думку висловив український політолог Сергій Таран, передає «Еспресо».

Експерт вважає, що очікування літа — той фактор, який не призводить до успіху в зусиллях Трампа щодо припинення війни.

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«Адже саме на літо Путін збирається суттєво посилити свої позиції. Чи вдасться це йому, то, по-перше, це питання до військових експертів, але вважаю, що ні, з огляду на те, що мобілізаційний потенціал російської армії суттєво не змінюється. Я думаю, що Путіну, напевно, доповідають, що ще трошки й армія РФ проломить український фронт. Тому саме на літо, коли найсприятливіші умови для наступу, Путін на щось ще сподівається», — каже Сергій Таран.

За його словами, Путін навіть не приховує, що має намір повністю захопити чотири області, які входять у так звану російську конституцію — Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську. Якщо вдасться щось більше — наприклад, із Сумщини зробити буферну зону, то росіяни теж на це розраховують.

Проте, аналітик вважає, що восени Путін все ж таки буде змушений розмовляти з Трампом.

«Цікавіше, що буде далі за будь-якого результату наступальної кампанії. А далі буде те, що у Путіна все ж таки будуть змушені говорити зі США. У Кремлі мають м’яку риторику щодо Трампа, тому не виключають, що доведеться вести серйозні перемовини про заморожування війни. Путін різко висловлюється щодо європейських політиків, українського лідера, але завжди у нього обережна риторика щодо Трампа. У РФ говорять, що будуть вести перемовини, домовлятися, бо розуміють, що США можуть мати вплив. І цей вплив вимірюється, на мою думку, тим, що крило республіканців далі хоче тиснути на Росію», — говорить політолог.

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Він зауважує, що у Трампа є болючий санкційний інструмент тиску на РФ, тим більше, що світова ціна на нафту не обіцяє бути високою. На думку Тарана, якщо світова ціна на нафту й надалі падатиме, то це буде набагато болючіше для РФ, ніж всі попередні санкції Байдена.

«Це все до завершення літньої кампанії змушуватиме Путіна думати про якісь серйозні перемовини: чи то з нинішніми умовами, чи то адаптованими, але це буде після літньої кампанії. А літо буде важким, хоча ми переконані, що Росії не вдасться зробити чогось значного, щоб суттєво змінилася ситуація в Україні», — підсумував політолог Таран.

Раніше у ЗСУ розкрили плани Кремля на літо.

ТСН.ua писав, що літня наступальна кампанія армії РФ вже розпочалася. З активізацією розмов про переговори ворог значно посилив свій тиск на фронті.

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Зі свого боку голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заспокоює, що кожен літній наступ президента Росії Володимира Путіна зазнає краху.