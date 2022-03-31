До Луцька переїхало 15 тисяч переселенців, людей намагаються безкоштовно нагодувати в соціальних їдальнях

Всім, хто зареєструються видають талон на харчування

Безкоштовний обід для тих, хто вимушено залишив власну домівку. У Луцьку запрацювало вже дві їдальні, які з 12 до 15 години дня пригощають переселенців гарячими обідами. Отримати їх можна за спеціальним талоном.

Про це йдеться в ТСН.

На кухні шкільної їдальні семеро господинь готують для щонайменше пів сотні гостей. Пані Наталя завідує котлетами, Катерина з Іванкою мастять повидлом булочки.

За півгодини до початку обіду до їдальні заходять Володимир та Федосія. Вони тут вперше, приїхали із Маріуполя. Від домівки, кажуть, уже руїни. «Коли стріляли, з дев'ятиповерхівки зробили шестиповерхівку. Три поверхи впало, а цеглини полетіли на машину. І все - ми без дому, без нічого - жебраки, милості просимо. Ви не думайте, що ми прийшли, щоб нас погодували, невже у нас рук, ніг немає, щоб ось це, ми на пенсії, я вважаю ми це не заслуговуємо», - зі сльозами розповідає пара.

Під час обіду тут вони майже не розмовляють. Чутно лише брязкіт тарілок. «Поки була можливість ми за свої кошти, а потім пішли і дізналися інформацію. Другий день сюди приходимо», - каже відвідувачка Олена.

До Луцька, каже очільник міста, з під обстрілів приїхало уже майже 15 000 українців. «Зараз у нас працює дві соціальні їдальні, які безкоштовно харчують переселенців з 12 до 3 дня. Уже півтори тисячі осіб зареєструвалися в Луцьку як тимчасово переселені особи на таку послугу», - кажуть у мерії.

У Луцьку запрацювали дві їдальні, які пригощають переселенців гарячими обідами

Для того, аби отримати безкоштовний обід - треба талон. Видають його на місяць у департаменті соціальної політики. «Кожна людина, яка приїхала і зареєструвалася у Луцьку, отримує довідку про те, що це внутрішньо переміщена особа і згідно цієї довідки вони надалі можуть отримати усі соціальні послуги», - повідомляють у благодійному фонді.

Великі порції багато хто розділяє навпіл - частину забирають у банки чи судочки.

Олена і Настя із Київщини виїжджали через гуманітарний коридор. Із собою взяли штани та кілька кофтин. Вже у Луцьку, кажуть, з усім допомогли. Тепер, раз за разом дякують, не тільки за обід. «Дякую, так смачно готують і дали он речі дитинці. Все організовано і парк тут такий красивий - на рідній землі, за кордон ми не поїхали», - кажуть дівчата.

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