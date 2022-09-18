До Луганщини - рукою подати: ЗСУ форсували річку Оскіл (відео)

Після вдалого контрнаступу на Харківщині росіяни відійшли за Оскол і утримували лівий берег річки.

Збройні сили України форсували річку Оскіл на Харківщині, яка тимчасово стала певним рубежом між українськими захисниками і окупантами.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора (17 вересня. - Ред.) Україна контролює і лівий берег. До Луганщини рукою подати. Деокупація близько", - зазначив Гайдай.

Раніше аналітики ISW писали, що росіяни не мають достатньо сил, аби завадити подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскіл.

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