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До Луганської області прибули тонни гуманітарного вантажу із Західної України (фото)

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До Луганської області прибули тонни гуманітарного вантажу із Західної України (фото)

Сергій Гайдай

Зокрема, привезли продукти, дитяче харчування, підгузники та медикаменти.

До Луганської області із Західної України прибули перші гуманітарні вантажі, зокрема прибула допомога для жителів Сєверодонецька та Кремінної, які вже 10 діб зазнають ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 5 березня.

"Допомогу жителям Сєверодонецька та Кремінної, які вже 10 діб зазнають ворожих обстрілів, передали Чернівецька та Волинська області. Зокрема, з Луцька прийшла двадцятитонна вантажівка, з Чернівців – три вантажні мікроавтобуси з продуктами, дитячим харчуванням, памперсами та медикаментами", ­– йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що від Дніпра до Сєверодонецька благодійний вантаж довелося доставляти бійцям ДСНС у Луганській області.

Перші гуманітарні вантажі до Луганщини надійшли із Західної України Допомогу жителям Сєвєродонецька та Кремінної, які...

Опубліковано Сергій Гайдай Субота, 5 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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