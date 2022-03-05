До Луганської області прибули тонни гуманітарного вантажу із Західної України (фото)

Зокрема, привезли продукти, дитяче харчування, підгузники та медикаменти.

До Луганської області із Західної України прибули перші гуманітарні вантажі, зокрема прибула допомога для жителів Сєверодонецька та Кремінної, які вже 10 діб зазнають ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 5 березня.

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"Допомогу жителям Сєверодонецька та Кремінної, які вже 10 діб зазнають ворожих обстрілів, передали Чернівецька та Волинська області. Зокрема, з Луцька прийшла двадцятитонна вантажівка, з Чернівців – три вантажні мікроавтобуси з продуктами, дитячим харчуванням, памперсами та медикаментами", ­– йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що від Дніпра до Сєверодонецька благодійний вантаж довелося доставляти бійцям ДСНС у Луганській області.