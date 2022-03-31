До Маріуполя для евакуації людей відправили 45 автобусів: перелік гуманітарних коридорів на 31 березня

До Маріуполя для евакуації людей відправили 45 автобусів: перелік гуманітарних коридорів на 31 березня

На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Сьогодні запланована масова евакуація з Маріуполя - до міста відправили 45 автобусів для вивезення громадян.

Про це у відеозверненні 31 березня повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів", - зазначила вона.

Верещук додала, що 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. "Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - наголосила Верещук.

На сьогодні ще також погоджено ще 2 гуманітарні коридори:

для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;

а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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