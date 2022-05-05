До Маріуполя прибули посланці Путіна: відкрили у місті пам’ятник бабці з прапором комунізму

Росіяни не припиняють кричати про "покращення" життя та "відновлення" Маріуполя.

Напередодні з цією метою до блокадного міста прибули перший замісник адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко та секретар генеральної ради "Единой Росси" Андрій Турчак. Саме вони є кураторами "інтеграції" Маріуполя до Російської Федерації.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За сого словами, супроводжували московських гостей місцеві колаборанти: "мер" Костянтин Іващенко та псевдосекретар громади Євген Хармишев.

Вони відкрили пам’ятник бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів. Втім, загарбники називають Ленінського комсомолу, бо така назва була до декомунізації. "Цікаво, що під час промови Турчак визнав, що війна Росії з Україною триває 8 років, та ще раз анонсував проведення параду в Маріуполі на 9 Травня. Більше ніхто не ховається", - наголосив представник мерії.

На честь візиту окупантів в Маріуполі запустили перший автобусний маршрут. На ньому курсує лише один автобус. Терористи анонсували другий маршрут, який теж матиме один автобус. "Обидва автобуси ті, що дивом вцілили під час знищення міста. Логіка проста: скільки автобусів – стільки й маршрутів", - додав Андрющенко.

Крім того, окупанти анонсоване "відновлення" розпочали не з відбудови розбомблених населених пунктів, а з їхнього перейменування, яке сталося в межах декомунізації в Україні. Приміром, росіяни повернули стару назву на дорожньому зноку селищу Нікольське - тепер воно стало Володарським.

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду. Крм того, маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу: стали відомі умови, в яких живуть українці.

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