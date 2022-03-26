До Мелітополя звезли людей, щоб провести мітинг ніби-то на підтримку російської влади

До Мелітополя звезли людей, щоб провести мітинг ніби-то на підтримку російської влади

Людям платять за роботу на камери пропагандистського телебачення

Сьогодні у Мелітополі окупанти планують провести бутафорний мітинг на підтримку «російської влади».

Про це йдеться в ТСН.

Розпочатись він може вже о 8 ранку, на центральній площі міста, а за активну роботу на камери пропагандистського телебачення - учасникам обіцяно плату - понад 1000 рублів. Така інформація є в СБУ.

Мер міста Мелітополь Іван Федоров підтверджує, що вже кілька днів до міста звозять її потенційних учасників. А ще погрожують українцям не видавати пенсію, якщо ті не приєднаються.

Мер зазначає, що людям кажуть виходити як за «ковіду» в масках, щоб їх не впізнали. Так вони буцімто отримають за сьогоднішній мітинг тисячу рублів. А далі пенсію також вже в рублях.

Проукраїнських активістів залякали і люди бояться вийти в перекір такій акції.

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