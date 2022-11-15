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До Миколаєва прибув перший від початку повномасштабної війни потяг

До Миколаєва прибув перший від початку повномасштабної війни потяг

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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619
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До Миколаєва прибув перший від початку повномасштабної війни потяг

Фото: Українська правда

Поїздом до Миколаєва також доставили гуманітарну допомогу.

Вранці у вівторок, 15 листопада, до Миколаєва прибув потяг з Києва – це перший рейс до міста від початку повномасштабного вторгнення Росії.  

Про це повідомляє Українська правда.

"Укрзалізниця" відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Як пише видання, до міста також доставили гуманітарну допомогу.

Потяг зі столиці вирушив до Миколаєва у понеділок, 14 листопада, близько 22-ої години. З Миколаєва також будуть і зворотні рейси до Києва. 

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поки що не радить жителям повертатися до міста на тлі звільнення Херсона.

Ситуація на Миколаївщині

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері повідомив про звільнення майже усієї Миколаївської області. 

Віталій Кім також розповів, як втеча росіян із Херсона вплине на обстріли Миколаївщини. Так, за його словами, вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Мер Миколаєва розповів Сєнкевич, що водопостачання у Миколаєві відновлять одразу після розмінування та ремонту водогону Дніпро-Миколаїв у Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
619
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