До місця влучань ракет у Вінниці несуть квіти і свічки, рятувальні роботи тривають

Напередодні Росія скоїла кривавий теракт у Вінниці, але остаточну кількість жертв і травмованих ще не встановили, бо розбір завалів триває.

Від ранку у середмістя йдуть люди несуть квіти, іграшки, свічки у пам’ять про вбитих росіянами, йдеться в ТСН.

Серед загиблих троє дітей - двоє хлопчиків 7 та восьми років і чотирирічна дівчинка . Також багато молоді - це і банківські працівники, і лікарі приватної клініки, а також техніки, які готували благодійний концерт.

У лікарнях, за останніми даними, 97 людей з мінно-вибуховими пораненнями та опіками, з них понад три десятки тяжкі, п’ятеро у критичному стані. Лікарі продовжують боротися за кожне життя, а містяни молитися, аби їм це вдалося.

У Мережі вже з’явилось відео моменту ракетного удару, який зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як люди просто прогулюються площею і йдуть по справах, як раптом вибухова хвиля та уламки зносять перехожих, а небо застилає чорна хмара. Окрім жертв, поранених та зниклих безвісти у місті пів сотні зруйнованих будинків. Багато квартир, які були в епіцентрі вибухової хвилі, просто знищені.

Після вибуху багато людей у цьому мікрорайоні, поспіхом забирають дітей і виїжджають з міста. А рятувальники продовжують розбирати завали. Орієнтовно кажуть, роботи точно триватимуть увесь сьогоднішній день, адже масштаби руйнувань просто колосальні.

Після вибуху очевидці фіксували кадри, що шокують - стовпи диму, язики полум’я, ревіння сирен і крики людей. Поранена жінка намагається знайти свого сина та 8-річного онука. Вони були в машині, на парковці, куди влучили ракети. «Я була у банку, вони чекали на мене, хотіла паспорт закордонний, бо ми біженці з Херсону. Син сидів у машині з онуком, я не знаю, що з ним я побігла, там все горить», - плаче вона.

Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Страшні цифри загиблих і потерпілих постійно зростають. Близко сотні поранених, понад два десятки убитих. Світ уже облетіла світлина загиблої дівчинки у візочку. Маленькій Лізі було 4 рочки, мама вела її на розвиваючі заняття.

Мама дівчинки вижила - вона в реанімації. У лікарнях багато тяжких, серед них також є діти.

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Зниклих безвісти - десятки. У Вінниця саме готувалися до благодійного концерту, тож у середмісті було ще й багато приїжджих. «Ми мусили сьогодні виступати тут. Саме мала бути зустріч і нема зв’язку з організатором», - каже співак Олег Скрипка.

Саме по цивільних об’єктах і цілили російські терористи "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі.

У місті створили оперативний штаб для тих, хто шукає своїх близьких. Найближчих родичів просять здати ДНК-зразки, які ймовірно знадобляться для ідентифікації. У двори прилеглих будинків волонтери приносять їжу, адже багато квартир фактично зруйновані. Всього ж за даними місцевої влади російські ракети пошкодили у місті понад півсотні будівель.

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