"До Москви треба йти, ось, звідки біда": цивільний обговорив телефоном скарги росіян на Путіна (перехоплення)

Цивільний розкриває очі співрозмовнику на винуватся такої ситуації в РФ.

Цивільний росіянин обговорив телефоном скарги населення на очільника Кремля Володимира Путіна та уряд РФ, а також настрої громадян щодо ''скидання'' теперішньої влади.

Про це йшлося у розмові, перехопленої ГУР.

У процесі співрозмовник запитує щодо стану в арміїї окупантів.

"Ви там, так, без змін, без цього, без усього? Ні продуктів взагалі нічого не підвозять", - йдеться у розмові.

Також обговорювали процес мобілізації в РФ та ухиляння від неї.

"Якщо мобілізації не буде, я контракт не пописуватиму", - каже росіянин.

Також цивільний розкриває очі співрозмовнику на винуватся такої ситуації в РФ.

"В Москву треба йти, ось звідки, де біда нах*й. Гірше за цю владу ніколи не було. Вас там скинули, як у м'ясорубку", - каже він.

Нагадаємо, стало відомо, що лейтенант російських збройних сил Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, дістався Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби.

Тим часом у ГУР прокоментували "вибори" на окупованих територіях. Окупанти, найімовірніше, туди завезуть росіян для імітації й постановки процесу.

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