До мурашок: на могилі загиблого 20-річного захисника побратими виконали його улюблену пісню (відео)

Побратими виконали побажання захисника з Івано-Франківщини Валентина Слюсарчука "Шелбі" і заспівали на його могилі улюблену пісню героя.

На похороні 20-річного українського захисника Валентина Слюсарчука "Шелбі" з Прикарпаття побратими зворушливо виконали улюблену пісню загиблого героя "Гаєм, гаєм зелененьким" про Олексу Довбуша.

Відео, від якого мурашки по шкірі, опублікувала у Мережі його родичка Світозара Слюсарчук-Крулько.

Побратими під звуки гітари просто над могилою виконали улюблену пісню загиблого героя про Олексу Довбуша. Люди, які прийшли віддати останню шану воїну, не стримували сліз.

На могилі загиблого захисника "Шелбі" побратими виконали його улюблену пісню (відео)

"До мурашок. Побратими виконали заповіт Валентина, друга "Шелбі". Коли серце розривається, сльози заливають очі, але воля друга – святий обов'язок. Адже наш Валентин не був звичайним хлопцем, він не любив сліз, він любив життя. І на могилі залунала його улюблена пісня, як він того і хотів. Незвично, до мурашок. Але така ми нація незламна. І навіть коли нестерпно болить, ми цей біль виливаємо у пісню. Хай Господь прийме у Царство Своє душу вірного християнина, нашого славного Героя", – зазначила Світозара Слюсарчук-Крулько.

Що відомо про Валентина Слюсарчука "Шелбі"

Валентин Слюсарчук з позивним "Шелбі" загинув 18 серпня під час ведення бойових дій в районі н.п. Вербове Запорізької області в результаті ворожого мінометного обстрілу. Захисникові було лише 20 років.

20-річний Валентин Слюсарчук / Фото: Фото з соціальних мереж

Як розповів Олег Микитюк, головний командир ВО "Тризуб" імені Степана Бандери, членом якого був Валентин, "Шелбі" воював у лавах розвідувальної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Раніше Мережу зворушило відео, як маленький хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька.

Читайте матеріали по темі: