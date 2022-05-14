"До нас принесли 4 трупи, а потім ще 8": юнак із Маріуполя розповів про могили у дворах і розстріли в місті

"До нас принесли 4 трупи, а потім ще 8": юнак із Маріуполя розповів про могили у дворах і розстріли в місті

Його батька вбили росіяни і поховали десь у братській могилі, а він із бабусею майже місяць просидів безвилазно у підвалі без нічого, але все ж зміг вирватись з-під окупації.

Ні імені, ні прізвища, ані теперішнього місця проживання, а лише його спогади - з Маріуполя, це все, що можна зараз від нього почути, зазначається в ТСН.

«Ми сіли в підвал 4 березня і вийшли 4 квітня. Ми сиділи 3 тижні безвихідно, тому що обстріли були цілодобовими. «Гради», міномети бомби, стріляли з усе, що потрапило. У нас 7 вирв від авіаударів біля нашого будинку на відстані близько 200 метрів, і одна вирва прямо біля будинку глибиною 8 метрів аж до підземних труб», – розповідає юнак.

Від бомб пил осідав у легенях, він із 80-літньою бабусею і ще 20 сусідами ховались у підвалі. Не бомбосховище, а так… щось на кшталт того - 160 сантиметрів висота стелі. Без їжі, води, опалення, газу, електрики, за мінусових температурах. Та найстрашніше було зовні.

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«Коли ми вийшли, побачили, що могили людей були якраз у дворах. Особисто у нас навпроти будинку був невеликий город, а навколо нього було 50 могил, біля кожного під'їзду – близько 10 могил, і під під'їзди постійно підносили ще мертвих. Ми стояли біля вогнища, щось готували, і нам принесли 4 трупи, потім ще 8... І так постійно робили – скрізь лежали мертві люди, і що найжахливіше - серед них було багато дітей. Люди бачили і говорили, що на дитячому майданчику у дворі валялися дві мертві дитини - вони просто не встигли дістатися бомбосховища», - розповідає хлопець.

Ось так він став свідком воєнних злочинів росіян, вони і його батька вбили. «Він не військовий чоловік, йому під 60 років. Працював на заводі, його просто взяв та вбив снайпер. Ще був один - йому поцілили в ногу, він кричав - я мирний - йому в голову влучили. Ще жінка йде глуха з пакетом сміття, теж снайпер убив. Вони взяли купу людей і, напевно, батько там був - і потім просто взяли кудись відвезли. У мікроавтобус їх складали та відвозили», - пригадує маріуполець.

Хлопець вважає, батько в одній із братських могил в окупованому Мангуші, які зафіксували супутники. Те, що сам врятувався і бабусю вивіз, вважає дивом. «Нас везли на фільтрацію до Донецька, до поліції, нас фотографували, записали звідки ми, що ми. Потім беруть телефон, дивляться телефон і питають, куди їдеш. Беруть відбитки пальців, перевіряють татуювання, синці. Вони вважають, що бійці «Азова» татуйовані. Розпочинається перевірка соцмереж, і він мені каже: «Так ти був на Майдані?», а я кажу, що ні, мені 12 років було. Він каже: «Отже, ти зараз підтримуєш нацистів», - розповідає хлопець.

Звідти був один маршрут - до Росії. Але на кордоні з Росією жив друг дідуся. Вже звідти родичі допомогли їм з бабусею дістати квитки на літак. 12 годин поїздом вони їхали до Владікавказа, звідти до Тбілісі, потім - до Туреччини, а звідти до Європи.

Історії з Маріуполя: хлопцю дивом вдалося вирватися з міста

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