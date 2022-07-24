"До нас вдерлись бандити": у Запорізькій ОВА повідомили, скількох мирних людей викрали окупанти в регіоні

Наразі відомо про 415 випадків викрадень цивільних людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Понад 170 осіб перебувають у заручниках.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Посадовець пояснив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого росіяни забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

"На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Для пошуку та дослідження ситуацій ще в березні було створено обласну комісію, яка збирає інформацію про такі випадки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують викрадати врожай та тероризувати місцеве населення.

"До нас прийшли не брати, навіть не люди. До нас вдерлись бандити та мародери. І доля їхня буде відповідна", - наголосив він.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як росіяни на Херсонщині та Запоріжжі позбавляють українців правдивої інформації.

Читайте також: