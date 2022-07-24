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"До нас вдерлись бандити": у Запорізькій ОВА повідомили, скількох мирних людей викрали окупанти в регіоні

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"До нас вдерлись бандити": у Запорізькій ОВА повідомили, скількох мирних людей викрали окупанти в регіоні

Наслідки обстрілу РФ Запоріжжя

Росіяни продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Наразі відомо про 415 випадків викрадень цивільних людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Понад 170 осіб перебувають у заручниках.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Посадовець пояснив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого росіяни забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

"На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Для пошуку та дослідження ситуацій ще в березні було створено обласну комісію, яка збирає інформацію про такі випадки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують викрадати врожай та тероризувати місцеве населення. 

"До нас прийшли не брати, навіть не люди. До нас вдерлись бандити та мародери. І доля їхня буде відповідна", - наголосив він.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як росіяни на Херсонщині та Запоріжжі позбавляють українців правдивої інформації.

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