"До весняного наступу РФ Україна може отримати менше чверті обіцяних танків" - Times

До прогнозованого весняного наступу Росії, Україна, ймовірно, отримає менше чверті сучасних бойових танків.

Про це пише The Times.

Як передає видання, Україна очікує на 320 західних танків. Утім, лише 50 з них досягнуть лінії фронту до початку квітня. Такої кількості може бути недостатньо для істотного впливу на бойові дії.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що його міністри намагатимуться щоб передати більше з 80 танків Leopard 2.

Водночас Велика Британія пообіцяла надати Україні 14 Challenger 2. Згодом Данія, Німеччина та Нідерланди оприлюднили угоду про модернізацію та відправку до 178 старих танків Leopard 1A5.

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Видання пише, що ймовірно, 80 танків Leopard 2 будуть розділені на два батальйони по 40 осіб. Вважається, що батальйон, що очолює Польща і складається з трохи старших моделей, у тому числі 14 з польських складів, може бути укомплектований. Однак більш сучасний батальйон під керівництвом Німеччини, який складається з 14 німецьких танків Leopard 2A6, все ще не готовий наполовину.

Канада надсилає чотири танки Leopard 2, Португалія передасть три в березні, а Норвегія каже, що в якийсь момент поставить вісім. Відомо, що Фінляндія також готується відправити кілька танків Leopard 2, але не хоче розголошувати їхню кількість. Натомість, інші країни, які можуть надати танки Leopard 2, зокрема Іспанія, Греція та Туреччина, які, як вважається, мають понад 300 у кожної, проявляють обережність.

Наразі відомо, що американські танки можуть прибути не раніше наступного року. У Німеччині обурені таким неквапливим рішенням союзників, особливо після того, як Берлін опинився під величезним міжнародним тиском, щоб очолити ініціативу з поставок танків.

"Це питання я маю поставити іншим, особливо тим, хто так сильно спонукав мене діяти особливим чином", - сказав Шольц.

Зброя для України

Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що надання Україні передового західного обладнання, такого як винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності, може допомогти Києву отримати перевагу в небі і посилити наступальні дії проти Росії.

Тим часом, голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн "Великої сімки" під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що зараз існує нагальна потреба надавати Україні військову підтримку, а постачання сучасних винищувачів займе час.

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