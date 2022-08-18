До Німеччини відправлять авто, в якому від рук рашистів загинули українці

Розстріляне авто на Берлін. До столиці Німеччини повезли розстріляний у Бучі автомобіль. У машині загинули три жінки та 14-річна дівчина. На початку березня вони намагалися виїхати з окупованого міста. Проте, на одному з перехресть Бучі російські військові відкрили вогонь по автомобілю. Тепер історію безневинно вбитих українок хочуть розказати і на очі показати німцям.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Іржавий, геть згорілий автомобіль підіймають краном. Це не просто металобрухт. У цій машині загинули троє жінок та 14-річна дівчина. Їх вбили російські військові. З кладовища розстріляних автомобілів у Бучі цей бусик повезуть у Берлін. Щоби німці подивилися на воєнні злочини росіян.

За кермом автомобіля була бучанка Жанна Каменєва. Її чоловік пішов на фронт, двох своїх дітей вона вивезла в безпечне місце, а сама почала евакуйовувати людей з уже фактично окупованого міста. На цьому ж бусі Жанна їздила на фронт ще з 14-го, коли мобілізували її чоловіка. Саме там із нею познайомився військовий капелан Анатолій.

“Вона возила допомогу не тільки тому, що її чоловік служить, але навіть і тим підрозділам, які стояли поруч. Вона каже, чим займатись зараз? Я говорю, що треба вивозити людей. Зараз всі цим займаються, тому що нам треба максимальне число вивезти. Тому що скоріш за все Буча не втримається”, - розповів військовий капелан Анатолій Кушнірчук.

5 березня Жанні вдалося доїхати у місто. Ворожі танки вже були у Бучі. Та жінка ще сподівалась вивезти людей. До неї в машину сіли Марія Ільчук та Таміла Міщенко зі своєю 14-річною донькою Анею.

Брат дівчини Євген показує малюнки сестри. Згадує, вона до останнього не хотіла виїжджати. Він усіляко їх відмовляв і просив дочекатись зеленого коридору. Проте налякані постійними обстрілами вони таки наважились тікати.

Та на перехресті вулиць Яблунської та Вокзальної росіяни відкрили вогонь по автомобілю Жанни.

Коли українські військові вперше зайшли у місто, одразу і не звернули увагу на згорілий автомобіль, що стояв обабіч дороги. Адже вся ця вулиця була всіяна тілами розстріляних мирних жителів. Ці кадри облетіли всі іноземні медіа, світ жахнувся від звірств, які чинили російські окупанти у Бучі. Без розбору рашисти стріляли в пішоходів, велосипедистів та автомобілі, які намагались вирватись із окупації.

Анатолій каже, вони не одразу зрозуміли, що розтрощене авто - це машина Жанни. Від вибуху та пожежі синя фарба геть вигоріла і він став білим. Від тіл залишились лише обвуглені фрагменти.

“Ми їздили біля 100 разів. Ми навіть боялись тієї правди, яка на нас чекає. Там, на Яворівській, ми самі вже зрозуміли, що це воно. Просто не наважувались підходити. Але настав момент, коли Генадій зрозумів, що це вона”, - розповів військовий капелан Анатолій Кушнірчук.

Чоловік припускає, стріляли з протитанкового гранатомету або БМП.

Розстріляний бус Жанни тепер повезуть до Берліну, щоби розказати історію невинно убитих українців. Організатори акції кажуть, що Німеччина залишається під впливом російської пропаганди. Тому там прагнуть показати наочно, що таке російсько-українська війна.

З наступного тижня і аж до середини вересня розстріляний автомобіль стоятиме на центральній площі в Берліні. Організатори не виключають, що після Німеччини авто помандрує Європою.

Нагадаємо, що Данія готується обмежити видачу віз росіянам.

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