"До Нового року" – військовий командир розповів про цілі росіян на Куп’янському напрямку 

Раніше російське командування планувало захопити Куп’янськ до 1 листопада 2024 року.

Російське командування поставило перед своїми військами завдання захопити Куп’янськ до 1 листопада 2024 року. Однак Сили оборони України успішно відбили всі спроби ворога. Тепер окупанти планують досягти цієї мети до Нового року.

Про це розповів командир першої ударної роти батальйону ударних БпАК “Ахіллес”, лейтенант Антон Шмагайло (позивний “Бандерас”) в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами військового, на Куп'янському напрямку ворог не зважає на втрати ані в живій силі, ані в техніці та намагається рухатись вперед попри все.

"Якщо дивитись на карту, наш плацдарм тягнеться вздовж лівого берега річки Оскіл. Ключові населені пункти: Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та Борова. Противнику вдалося підійти до річки південніше Куп'янська, частково закріпившись у селі Кругляківка. Таким чином наш плацдарм розсічений навпіл", – каже Антон Шмагайло.

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Командир також згадав, що російські війська спробували раптово увійти до Куп’янська, прорвавши бойові порядки. Їм вдалося проникнути в місто, але протягом години вся техніка, що прорвалася, була знищена, а піхота взята в полон або ліквідована.

"Під страхом смерті за невиконання завдання ворог достатньо часто діє в режимі "камікадзе", розуміючи, що вижити йому не вдасться в будь-якому разі", – пояснює військовий.

Нагадаємо, що російська ДРГ спробувала прорвати кордон на Харківщині. Місцева влада зауважила, що час від часу ворог намагається "промацувати" позиції українських військ, засилаючи своїх диверсантів.