До Одеської області можуть проникнути російські ДРГ через гирло Дунаю – речник ОВА

До Одеської області можуть проникнути російські ДРГ через гирло Дунаю – речник ОВА

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області надалі існує загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря через гирло Дунаю.

Водночас наразі немає загрози відкриття так званого другого фронту з боку невизнаного Придністров'я.

Про це речник Одеської ОВА сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 9 червня.

"Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії", – розповів Братчук.

Він додав, що такі спроби російські окупанти вже робили на початку березня, але тоді отримали відсіч. Теперішню ситуацію відстежують.

Речник Одеської ОВА запевнив у відсутності загрози відкриття так званого другого фронту з боку невизнаного Придністров'я. Цю ділянку держкордону України підсилено, і контрдиверсійна робота в області проводиться постійно.

За словами Братчука, Одеський порт розміновувати не планують.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що Одесі не загрожує висадка ворожого десанту та проходження сухопутного угруповання ворога.

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