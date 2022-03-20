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До окупантів приходить прозріння: військові РФ пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами

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До окупантів приходить прозріння: військові РФ пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами

Звичайні солдати РФ не хочуть віддавати своє життя за людей, які їх обкрадають.

Деморалізовані кремлівські військові пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки згідно з перехопленими переговорами військових РФ, дійшла висновку, що російські військові не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як гарматне м'ясо і відправляють на вірну смерть.

“На тлі цього окупантів здивувала новина, що затримали заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Йому інкримінують розкрадання коштів - зокрема, виділених на забезпечення підрозділів, що воюють в Україні. Поступово до окупантів приходить прозріння”, - розповіли у пресслужбі СБУ.

Там також додали, що звичайні солдати РФ не хочуть віддавати своє життя за людей, які їх обкрадають.

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