До окупованого Луганська завітали дрони з "бавовною" (фото, відео)

Пабліки повідомляють про потужну пожежа на одиному з резервуарів нафтобази.

В окупованому Луганську заявили про атаку дронами по нафтобазі в ніч проти 4 грудня.

Про це повідомляють місцеві та російські телеграм-канали.

У Луганську сталася нічна "бавовна", після якої пабліки заявили про удари дронами по місцевій нафтобазі. Внаслідок атаки зайнялася сильна пожежа на одиному з резервуарів. Цей факт був зафіксований на відео.

Російські пропагандисти стверджують про начебто збиття безпілотників силами ППО, але не відкидають факт пожежі.

В місцевих пабліках повідомляються про начебто шістьох постраждалих.

Пожежа на нафтобазі в Луганську 4 грудня / Фото: телеграм-канали

Пожежа на нафтобазі в Луганську 4 грудня / Фото: телеграм-канали

БПЛА атакували нафтобазу в Луганську

До слова, російські окупанти в ніч проти 4 грудня вкотре атакували Україну 23 дронами-камікадзе та авіаракетою. Частину ворожих цілей знищили сили ППО.

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