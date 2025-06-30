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- Війна
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До окупованого Маріуполя із Росії прибули 15 військових вантажівок з чеченцями: з’явилися фото, відео
Тимчасово окупований Маріуполь кишить чеченцями: найбільший загін від 2023 року зафіксовано у місті.
До тимчасово окупованого Маріуполя з території РФ у неділю, 29 червня, прибули 15 військових вантажівок з чеченцями.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі «Андрющенко Time».
«За інформацією від наших джерел, вони мають переміститись в Запорізьку область (район Енергодару / Мелітополя / Васлиівки) сьогодні — завтра на ротацію», — зазначив посадовець.
За словами Андрющенка, це найбліший загін чеченців від 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.
«Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста», — резюмував радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі військовий злочинець РФ із Чечні заїхав на пляж на позашляховику. Коли на нього почали скаржитися місцеві, він почав кидатися на них, ображати та погрожувати.