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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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До окупованого Маріуполя із Росії прибули 15 військових вантажівок з чеченцями: з’явилися фото, відео

Тимчасово окупований Маріуполь кишить чеченцями: найбільший загін від 2023 року зафіксовано у місті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вантажівки із чеченцями їдуть Маріуполем

Вантажівки із чеченцями їдуть Маріуполем / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

До тимчасово окупованого Маріуполя з території РФ у неділю, 29 червня, прибули 15 військових вантажівок з чеченцями.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі «Андрющенко Time».

«За інформацією від наших джерел, вони мають переміститись в Запорізьку область (район Енергодару / Мелітополя / Васлиівки) сьогодні — завтра на ротацію», — зазначив посадовець.

За словами Андрющенка, це найбліший загін чеченців від 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.

/ © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

«Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста», — резюмував радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі військовий злочинець РФ із Чечні заїхав на пляж на позашляховику. Коли на нього почали скаржитися місцеві, він почав кидатися на них, ображати та погрожувати.

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