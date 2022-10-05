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До останнього були на робочих місцях: внаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинули дві людини

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До останнього були на робочих місцях: внаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинули дві людини

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область.

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по місту Гуляйполе. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ракетного обстрілу загинув заступник голови місцевої громади Олександр Анатолійович Савицкий, а також керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. 

"Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все", - йдеться у дописі голови ОВА.

Як повідомлялося, у середу, 5 жовтня, армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя. Одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом, постраждали інфраструктурні об'єкти.  

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Дата публікації
Перегляди
2311
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