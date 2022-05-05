"До останнього залишалась з воїнами": під час боїв за "Азовсталь" загинула психологиня з Львівщини

Під час захисту "Азовсталі" від російський окупантів загинула психологиня з Львівщини.
Психологиня полку "Азов" Наталія Луговська, яка підтримувала бійців металургійного комбінату "Азовсталь" під час боїв з путінською армією, на жаль, загинула.
Про це повідомляє пресслужба Червоноградської міської ради.
"В Маріуполі загинула Наталія Луговська - психологиня полку "Азов" і мама Баррета Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що Наталія працювала психологнею у реабілітаційному центрі бійців АТО в Соснівці Червоноградського району. Її син Юрій, снайпер-розвідник полку "Азов", захищав Україну від РФ від 2014 року, боронив Широкине і Маріуполь. 2018-го загинув 23-річним від кулі російського снайпера під Водяним на Донеччині.
Нагадаємо, від обстрілів російських окупантів загинув журналіст Олександр Махов.
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