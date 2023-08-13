До п’яти мін на один квадратний метр: Резніков про нестачу людей та техніки для розмінування

За словами міністра, на даному етапі війни Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування і підготовка саперів.

Під час контрнаступу українські військові деколи зустрічають по 5 ворожих мін на квадратний метр території.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков The Guardian.

У виданні нагадують, що Україна зараз є найбільш замінованою країною на Землі, а наша армія страждає від критичної нестачі людей і техніки, здатних розчистити лінію фронту.

За словами Резнікова, російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не непереборною.

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"Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п'яти мін на квадратний метр.

У нас є кваліфіковані сапери, сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України. Деякі міни, які засмічують країну, були встановлені українськими військами для захисту власних оборонних рубежів, але переважна більшість мін – російські", – пояснив очільник Міноборони.

Резніков додав, що на цьому етапі кампанії з деокупації Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування і підготовка саперів. Він сказав, що величезні мінні поля можна подолати, але дуже важливо, щоб союзники розширили та пришвидшили навчання, яке вже проводять деякі країни, включаючи Британію.

У виданні зауважуюь, що кількість саперів у складі ЗСУ була недостатньою для прориву через складну російську оборону на величезному 1000-кілометровому фронті, де саперні підрозділи були обстріляні сильним вогнем.

Головний лікар лікарні ім. Мечникова в Дніпрі, де лікуються багато з найважчих поранених, Сергій Риженко сказав, що приймає від 50 до 100 військових на день, причому міни є другою після артилерії причиною їхніх поранень.

Раніше у The New York Times писали, що контрнаступ ЗСУ загальмувало масове замінування територій, яке здійснили росіяни. За інформацією Bild росіяни під час відступу мінують навіть трупи мирних жителів і дитячі візки.

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